Бритни Спирс продолжает бороться за право на самостоятельность.
С 2008 года опекунство над певицей получил ее отец Джеймс Спирс, который до сих пор не позволяет звезде чувствовать себя свободной.
Поэтому, 39-летняя поп-принцесса заявляет о своей свободе в соцсети. Ее новое фото в Instagram доказывает это.
Звезда предстала перед пользователями в одних джинсовых шортах, прикрыв руками обнаженную грудь.
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— Упс! Она сделала это снова, — написал поклонник Бритни, вспомнив хит певицы Oops!.. I Did It Again.
Фанаты расценили жест певицы, как месть отцу Спирс и новый способ артистки выразить протест.
За пять часов публикация набрала более 1,5 млн лайков и почти 55 тыс. комментариев.
Они уверены, что Бритни чувствует себя прекрасно и готова бороться с отцом до конца.
Бритни Спирс неоднократно проигрывала суд отцу, но имея поддержку миллионов фанатов, которые организовали движение по ее освобождению #freebritney, звезда не сдается.
Она активно ведет соцсети, подавая поклонникам тайные знаки о своем самочувствии или просьбы о помощи.