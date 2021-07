Бритни Спирс продолжает бороться за право на самостоятельность.

С 2008 года опекунство над певицей получил ее отец Джеймс Спирс, который до сих пор не позволяет звезде чувствовать себя свободной.

Поэтому, 39-летняя поп-принцесса заявляет о своей свободе в соцсети. Ее новое фото в Instagram доказывает это.

Звезда предстала перед пользователями в одних джинсовых шортах, прикрыв руками обнаженную грудь.

— Упс! Она сделала это снова, — написал поклонник Бритни, вспомнив хит певицы Oops!.. I Did It Again.