Бритни Спирс продолжает бороться за право на самостоятельность.

С 2008 года опекунство над певицей получил ее отец Джеймс Спирс, который до сих пор не позволяет звезде чувствовать себя свободной.

Поэтому, 39-летняя поп-принцесса заявляет о своей свободе в соцсети. Ее новое фото в Instagram доказывает это.

Звезда предстала перед пользователями в одних джинсовых шортах, прикрыв руками обнаженную грудь.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

— Упс! Она сделала это снова, — написал поклонник Бритни, вспомнив хит певицы Oops!.. I Did It Again.

Фанаты расценили жест певицы, как месть отцу Спирс и новый способ артистки выразить протест.

За пять часов публикация набрала более 1,5 млн лайков и почти 55 тыс. комментариев.

Они уверены, что Бритни чувствует себя прекрасно и готова бороться с отцом до конца.

Бритни Спирс неоднократно проигрывала суд отцу, но имея поддержку миллионов фанатов, которые организовали движение по ее освобождению #freebritney, звезда не сдается.

Она активно ведет соцсети, подавая поклонникам тайные знаки о своем самочувствии или просьбы о помощи.