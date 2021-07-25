Музыкальный продюсер Алексей Мускатин, который работал с группами Ласковый май и Машина времени, умер после продолжительной болезни.

Об этом сообщил его бывший коллега, друг и продюсер Андрей Разин на своей странице в социальной сети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин “Ласковый Май” (@razin_andrei_lm)

— На 60-м году жизни ушел из жизни великолепный мой друг, один из самых первых, кто протянул мне руку помощи после того, как я работал в группе Мираж директором, Леша Мускатин. Мы, артисты, пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея, — поделился друг продюсера.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким Мускатина. По его словам, продюсера всегда будут помнить, поскольку благодаря ему создали группу Ласковый май.

Известно, что Алексей Мускатин долгое время лечился в клинике. Ему сделали пересадку костного мозга.

Донора искали долгое время. Примерно восемь недель назад его нашли, после чего музыкального продюсера начали готовить к операции.

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Фото: Алексей Мускатин