Американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 52 года.

Лицо, фигура, пластика — у этой женщины безупречно все. Неудивительно, почему возле нее всегда были и есть мужчины, которых она сводит с ума.

Звезда была замужем за простым официантом, за день отменила свадьбу с актером, а также разорвала продолжительные отношения с известным бейсболистом. О самых громких романах Дженнифер Лопес читайте на Фактах ICTV.

Дженнифер Лопес и Охани Ноа

В 28 лет Дженнифер впервые вышла замуж — за официанта Охани Ноа. Влюбленные узаконили свои отношения в 1997 году, однако в 1998-м они уже развелись.

Несмотря на недолгий брак, экс-супруги продолжительное время оставались друзьями — Охани был администратором в ресторане Джей Ло. Откуда спустя время певица его уволила.

После парень решил подзаработать и требовал от Лопес заплатить $5 млн — иначе он продаст мемуары об их совместной жизни или опубликует интимное видео.

Все закончилось тем, что он получил иск от юристов исполнительницы и запрет на публикацию личной информации.

Дженнифер Лопес и Шон Комбс

Во время отношений с Джей Ло рэпер Шон Комбс был известен как Пи Дидди.

Можно сказать, что это один из самых опасных романов исполнительницы. Так, в 1999 году в одном из ночных клубов произошла перестрелка между ее бойфрендом и другими участниками.

Лопес обвиняли как сообщницу, однако адвокату удалось доказать обратное. Шон также поступил, как джентльмен, заявив, что девушка к произошедшему никакого отношения не имеет.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Джей Ло прожила в браке с певцом Марком Энтони семь лет — с 2004 по 2011 год. В 2008 году у пары родилась двойня — мальчик и девочка.

Казалось бы, идеальные отношения. Однако в 2011 году супруги подали на развод, заявив, что такое решение им далось нелегко.

Стоит отметить, что влюбленные поженились спустя неделю после того, как Марк развелся со своей предыдущей женой.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Лопес знакома с бейсболистом Родригесом еще с 2005 года, однако романтическая история между ними началась только в 2017-м. Это был бурный роман, который потерпел крах совсем недавно.

В 2019 году Алекс предложил Дженнифер выйти за него замуж. Еще весной 2021 года пара планировала свою свадебную церемонию. Возможная причина расставания — слухи об изменах бейсболиста.

Кроме того, Джей Ло настаивала на брачном контракте, который предусматривал штраф за неверность.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Вот что значит — от судьбы не убежишь. Эти двое встречались еще в 2002 году, и даже собирались пожениться 14 сентября 2003 года. Свадебная церемония не состоялась, влюбленные отменили ее за день до торжества.

Пара так нравилась фанатам, что они придумали ей прозвище — Беннифер.

Однако спустя 17 лет пути певицы и актера вновь пересеклись. Папарацци то и дело ловят их во время поцелуев.

Говорят, что дважды в одну реку не войдешь, но, возможно, у этих двоих получится. Как пишут СМИ, Бен Аффлек планирует сделать повторное предложение Дженнифер именно в день ее рождения.