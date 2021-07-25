Муж украинской актрисы театра, кино и дубляжа Натальи Денисенко Андрей Фединчик устроил драку посреди ночи на улице в Киеве.

По данным Telegram канала Киев Оперативный, который опубликовал видео драки, в центре столицы украинский актер ехал зигзагами на электросамокате.

Однако его действия не понравились водителям, поскольку мужчина мог попасть под машину, поэтому они начали сигналить ему.

Фединчик отреагировал на это агрессивно — он подбежал к одному транспортному средству и начал вытаскивать мужчину, который находился за рулем, через окно. Водитель вместо этого брызнул ему в лицо газовым баллончиком.

После этого украинский актер с голым торсом начал провоцировать конфликт дальше и хотел устроить драку. Фединчик все же ударил мужчину, однако его быстро успокоили.

В сообщении Киев Оперативный говорится, что мужчину возмутило, что ему начали сигналить. В итоге Фединчика прижали к асфальту, чтобы успокоить, но он вырвался и бился головой.

Заплаканная Наталья Денисенко утром вышла в Stories на своей странице в социальной сети Instagram. Украинская актриса не сказала об инциденте, однако отметила, у нее лично — все хорошо.

По словам Денисенко, она никогда не думала, что такое может произойти в ее жизни. Обеспокоенные подписчики начали спрашивать у звезды в комментариях о том, что у нее произошло, но она не захотела рассказывать. В то же время Фединчик пока не выходил на связь со своими фанатами.