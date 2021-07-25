Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе — звезды целовались на Дне рождения Ло

Дженнифер Лопес поделилась романтическим фото с Беном Аффлеком в свой 52-й день рождения.

Джей Ло отметила именины на яхте, откуда выложила в Instagram несколько фото и видео в купальнике.

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Дженнифер Лопес и Бена Аффлека неоднократно видели вместе в ресторанах. Они целовались в машине и на прогулке в Хэмптоне.

Пара не скрывалась от папарацци. Но пока официального подтверждения романтических отношений не было. Но празднование дня рождения Ло показала, что романтика снова вернулась в отношениях звезд.

24 июля Джей Ло поделилась фото с Беном Аффлеком. Но оно не стало главным в ее сторис. На первых трех звезда позирует в купальнике, и только на четвертом наконец появляется Аффлек.

Фото: Instagram Jennifer Lopez