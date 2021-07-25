Нередко имена украинских артистов звучат за рубежом. Их выступлений ждут во всех уголках мира, они снимаются в голливудских фильмах и появляются в иностранных шоу. А главное — помнят о своем происхождении и гордятся им.

К большой радости, в Украине хватает талантливых людей, благодаря которым нашу культуру и творчество знают повсюду.

Факты ICTV собрали топ звезд, которые прославляют Украину во всем мире.

Настя Каменских (NK)

Украинская певица, которая покоряет слушателей по всему миру, не только записывая треки с иностранными звездами, но и выпуская сольные альбомы на нескольких языках.

Стоит отдельно упомянуть успех Каменских в Латинской Америке. Ее первый англо-испаноязычный сингл Peligroso продержался в музыкальном чарте Billboard два месяца.

Также Настя снялась в мексиканском фешн-шоу Cuídate de la Cámara. А ее песня Elefante попала в мировой чарт Shazam Global.

Где бы Каменских не давала концерты, ее залы всегда переполнены людьми, а билеты раскуплены заранее.

Alyona Alyona

Прорыв в украинской рэп-индустрии. Тексты песен Alyona Alyona студенты изучают в Кембриджском университете — трек Якби я була не я вошел в учебный план курса SL9.

Стоит отметить, что творческий путь рэп-исполнительницы начался недавно, но она уже успела побывать на обложке американского глянцевого журнала Vogue и получить международную премию Anchor Award.

Кроме того, американская газета New York Times внесла певицу в топ-15 артистов Европы, на которых нужно обратить внимание.

Go-A

Без сомнения, успех группе Go-A принесло участие в Евровидении 2021, на котором они представляли Украину.

Музыкальный коллектив занял пятое место на конкурсе, и второе в зрительском голосовании, получив 267 баллов.

После этого в мире фанатели от конкурсной композиции Шум, снимая на нее видео в TikTok.

Кроме того, песня Шум попала в список лучших мировых хитов iTunes, стала первой украиноязычной композицией, которая попала в чарт Billboard, а также в рейтинг топ-50 песен в США.

Верка Сердючка

Сценический образ творчества Андрея Данилко известный во всем мире достаточно давно. Верка настолько полюбилась аудитории, что ее образ нередко используют многочисленные двойники.

После второго места Сердючки на Евровидении 2007, ей предложили роль в Голливуде. Украинская звезда сыграла в экшн-комедии Шпион вместе с мировыми актерами — Джейсоном Стэтхемом, Джудом Лоу и Мелиссой Маккарти.

Более того, Верка Сердючка настолько полюбилась Европе, что ее пригласили выступить на Евровидении 2019. В гранд-финале конкурса в Тель-Авиве Сердючка исполнила песню Нетти Барзилай Toy.

Тина Кароль

Народная и заслуженная артистка Украины известна далеко за пределами нашей страны. Ее роман со сценой продолжается уже более 16 лет.

Тина Кароль стала лауреатом конкурса Новая волна 2005, а впоследствии с песней Show me your love достойно представляла Украину на Евровидении 2006.

На международном кинофестивале SFAAF в 2019 году Тина Кароль получила награду как лучшая актриса в короткометражке.

Сейчас певица активно гастролирует по Америке, Германии, Азербайджану. Не так давно Кароль записала трек с американским рэпером и продюсером Snoop Dogg.

Имеет награды за вклад в развитие национальной индустрии, а также особые достижения в музыке.

Антитела

В репертуаре группы Антитела есть песни на трех языках. Музыкальный коллектив в 2010 году представлял Украину на европейском фестивале Сигет в Будапеште. А в 2016 они стали хедлайнерами мероприятия Bloor West Village в Торонто.

Директор, клавишник и аранжировщик группы Сергей Вусык стал автором саундтрека к украино-нигерийскому фильму Легкая, как перышко, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.

Особую популярность группа имеет в Польше. В особенности песни Tańcz и Samotnik.

Kazka

Первая украиноязычная группа, которая попала в мировой чарт Shazam, а также рекордсмен среди звезд нашей страны по просмотрам в YouTube — 379 млн.

Треки коллектива возглавляли музыкальные рейтинги в Украине, Латвии, Казахстане, Армении, России, Болгарии, Узбекистане, Колумбии и во многих других странах. А песня Плакала прозвучала в эфире 25 стран мира и стала хитом номер один.

Джамала

В 2009 году Джамала победила на международном конкурсе Новая волна в Юрмале, а уже в 2016 году покорила Европу и стала победителем Евровидения. Ее конкурсный трек 1944 поразил не только зрителей, но и судей.

Джамалу наградили премией Eurostory Awards 2016 за лучшую строку в песне для Евровидения. Кроме того, она получила премию Marcel Bezencon Award в номинации Художественный приз.

В 2020 году Джамала снялась в фильме Netflix о Евровидении вместе с Уиллом Ферреллом, Пирсом Броснаном и Деми Ловато. Съемки происходили в замке Небуорте-хаус в английском графстве Хартфордшир. Именно здесь в свое время снимали эпизоды фильмов Гарри Поттер и Кубок Огня, а также Король говорит.

Бумбокс

Группа пользуется спросом среди иностранных слушателей, поскольку до начала пандемии Бумбокс много гастролировали по миру — США, Европа, Канада.

Также музыкальный коллектив записывал свои альбомы на ведущих зарубежных студиях, где работали Nick Cave, Radiohead и Rammstein. Также у них есть совместный трек с украинско-американской группой The Gitas.

The Hardkiss

Впервые услышав треки этой группы, можно подумать, что их исполняют зарубежные звезды. Вокал, энергия, музыка, индивидуальность и какая-то особенность — все это позволяет коллективу покорять не только украинский рынок, но и иностранный.

Группа принимала участие во французском фестивале Midem, а также выступала на одной сцене с The Prodigy, Enigma, Deftones и Мэрилином Мэнсоном. The Hardkiss также предлагали спеть на разогреве у Placebo, однако коллектив отказался.

The Hardkiss одни из немногих артистов, кто пытается популяризировать все украинское. Несмотря на то, что в репертуаре группы множество песен на английском языке, они всячески пытаются придать им чего-то украинского.

ДахаБраха

Музыка этно-группы ДахаБраха звучала не только в рекламе бренда Дэвида Бекхэма House 99, но и в Голливуде.

Их песня Шо з-під дуба стала саундтреком к американскому сериалу Фарго. Также их композиции можно услышать в канадском фильме Горькие жатва и в телесериале Достать коротышку.

ДахаБраха — гость различных иностранных фестивалей. За плечами коллектива выступления в США, Дании, Словакии, Австралии и Венгрии, а также участие в передаче Later … with Jools Holland на ВВС.

Onuka

Дебютный альбом группы Onuka активно продавался в Японии, уступив место лишь Украине.

В 2017 году группу пригласили выступить в финале Евровидения в качестве гостя — стоит отметить, что такая честь выпадает не всем. После этого о коллективе заговорил практически весь мир — альбомы начали скупать в США, Англии, Аргентине и Эстонии.

За плечами группы — четыре студийных альбома, участие в иностранных фестиваль, а также выступления в Европе и США.