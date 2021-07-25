25 июля в всем мире чтят память советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого.

Ко Дню памяти Владимира Высоцкого Факты ICTV подготовили тест на знание творчества и песен артиста.

Творчество Владимира Высоцкого насчитывает более 600 песен и 200 стихов, которые до сих пор не теряют актуальности.

На концертах он заряжал людей своей энергетикой и искренностью, поэтому треки Высоцкого продолжают раздаваться на концертах и ​в домах.

Большинство фильмов с участием Владимира стали классикой советского кинематографа. Он сыграл в таких лентах как Место встречи изменить нельзя, Интервенция, Служили два товарища, Хозяин тайги и Опасные гастроли.

А его самой выдающейся ролью в театре была работа в шекспировском Гамлете, которую он сыграл 217 раз.

Жизнь кумира миллионов трагически оборвалась в 42 года. Его сердце не выдержало бешеного ритма жизни и злоупотребления алкоголем.

Читайте:

Сердечный приступ, передозировка или принудительная психиатрия — тайны смерти Высоцкого

Биография Владимира Высоцкого и как актер связан с Киевом

Фото: Избранное