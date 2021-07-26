Кузина принцев Гарри и Уильяма вышла замуж: муж старше ее собственного отца

30-летняя модель Китти Спенсер, которая является племянницей принцессы Дианы, вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса.

Бизнесмен, который родом из Южной Африки, на пять лет старше отца невесты – Чарльза Спенсера.

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Брачная церемония прошла на вилле Альдобрандини, что в городке Фраскати неподалеку от итальянской столицы.

Спенсер — двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма. Она является послом итальянского бренда Dolce & Gabbana в мире.

Девушка завела роман со своим будущим мужем, у которого есть трое детей от первого брака, еще в 2018 году.