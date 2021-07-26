Дочь Меган Маркл и принца Гарри не внесли в список очереди на престол

Дочь Меган Маркл и принца Гарри не включили в список наследников королевской семьи.

По праву рождения Лилибет Диана стала восьмой в очереди на королевский престол Великобритании. В списке наследников ее имя должно быть указано сразу после старшего брата Арчи.

Однако на сайте королевской семьи на восьмой позиции по-прежнему находится второй сын Елизаветы II — принц Эндрю.

Стоит заметить, что имя Арчи, первенца Гарри и Меган, было внесено в список через 15 дней после его рождения.

Поклонники герцогов Сассекских предполагают, что таким образом королевская семья стремится отомстить Меган Маркл за ее откровения в интервью Опре Уинфри.

В скандальном интервью Меган и Гарри выразили недовольство тем, что их первенцу Арчи не был пожалован титул принца. Герцогиня была уверена, что сына обделили титулом из-за сомнений в цвете его кожи.

Напомним, что Меган Маркл и Принц Гарри стали родителями во второй раз 4 июня 2021 года. Лилибет Диана стала первой правнучкой королевы, рожденной в США.

Имя дочери супруги дали в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и второй бабушки — принцессы Дианы.