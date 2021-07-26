Ксения Мишина пошутила в сети насчет отношений

Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала саркастичную шутку в Instagram, в которой навела формулу идеальных отношений. К слову, не так давно Мишина сообщила о расставании с комиком Александром Эллертом.

32-летняя актриса публикацию сделала в Instagram Stories.

— Отношения должны строиться по принципу: жена – красивая, муж – не зарегистрирован в Instagram,– говорится в цитате.

От себя Мишина лишь добавила: Ха, да-да.

Расставание Мишиной и Эллерта

16 июля стало известно, что Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались. Актриса опубликовала пост в Instagram, где рассказала, что они с Эллертом разошлись внезапно и навсегда.

Ксения поняла, что она с Александром — не пара. Мишина отметила, что это ее окончательное решение.

Она рассказала, что долго занималась своей духовной жизнью, работала со своими эмоциями, училась прощать. Однако вчера вечером она поняла, что не может изменять себе и сыну Платону.

Фото: Ксения Мишина