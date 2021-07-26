Украинская певица и главная героиня шоу Холостячка 2 Злата Огневич рассказала о страхах, связанных с проектом.

В интервью телеканалу СТБ звезда призналась, что больше всего переживает из-за того, что ей могут понравиться два парня одновременно.

Если возникнет такая ситуация, Злата сама будет приглашать мужчин на свидание.

А также она будет придумывать участникам Холостячки различные задания, чтобы увидеть, какие они на самом деле.

— Я хочу поместить их в такие условия, чтобы раскрывался характер. Например, в экстремальные условия, чтобы увидеть, что он на самом деле собой представляет. Я точно знаю, что на проекте они будут рассказывать: Я такой классный, я обожаю детей, я обожаю животных и экстрим. А на самом деле это может быть совсем другой человек, — сказала Злата.

Недавно Злата Огневич обнародовала откровенную фотографию и намекнула, что влюблена. На фото звезда предстала в купальнике черного цвета и с ярким макияжем.

Злата призналась, что вместо Средиземного моря она купается в море любви.