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Валентина Чорна |

Несмотря на хейт и песни с бранью: Оля Полякова похвасталась первым концертом дочери

Оля Полякова з донькою

Украинская певица Оля Полякова публично поддержала свою старшую дочь Марию, которая недавно выступила с первым концертом и нарвалась на критику в сети.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала фрагмент из выступления рок-группы Швы и отметила, что гордится успехами дочери.

Полякова посоветовала дочери не слушать других, а всегда идти вперед к своей цели.

— Маруся! Ты крутая! Взорвала, порвала, подняла всех, а это очень сложно с незнакомыми песнями! Ты такая трушная, зажигалка, бунтарка! Ты энергичнее, голосистее и открытие, чем я, в твоем возрасте (мне пришлось много лет потратить на то, чтобы принять себя и открыться), а ты сразу такая, как нерв, творческая, пишешь музыку, слова, именно таких артистов сегодня время! — написала Оля Полякова.

Мария Полякова создала рок-группу Швы в начале 2021 года. Первый сольный концерт коллектива состоялся в Киеве, куда пришли друзья молодых исполнителей, блогеры и звездная мама солистки.

16-летняя Мария во время выступления исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек с бранными словами Мне пох*й на твои советы.

Такой репертуар группы вызвал волну хейта в адрес юной исполнительницы.

  • Может такое исполнение в тренде, но вот мат…
  • Мне понравилось бы, если бы она спела что-то обучающее жизненное для молодежи, а негатива и так хватает в жизни.
  • Может это кому-то и нравится, но я такое точно не слушала бы!
  • Талантом не назовешь: голоса нет, мат в песнях…
  • Мне было бы стыдно выставлять это видео.
  • Я такое слушать точно не буду !!! Бред какой-то!
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Фото: Оля Полякова

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