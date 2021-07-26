31-летняя ведущая Регина Тодоренко рассказала, как ей удается оставлять трехлетнего сына дома ради работы. Лайфхаком воспитания она поделилась в своем Instagram.

По словам знаменитости, такие расставания воспринимаются очень больно. Прощания обычно заканчиваются горькими слезами, особенно перед командировками.

Тут на помощь пришла ручная кукла в виде доктора, который присылает мне просьбы о помощи в очередном городе: иногда нужно спасти лаванду или грязную реку. Я показываю эти короткие видео Майклу, он охотно говорит: Мама, скорее лети спасать планету, — поделилась своей идеей знаменитость.

К своим мыслям Регина добавила несколько фото, где она со своим сыном отдыхает в гамаке.

На артистке — длинная юбка нежно-розового цвета с разрезом до бедра и топ с глубоким декольте. Она дополнила летний образ массивными золотыми серьгами-кольцами, а длинные волосы собрала назад.

Регина Тодоренко на съемках Секс в большом городе

Во время одного из путешествий со своим мужем Владом Топаловым Регина Тодоренко попала на съемки культового сериала Секс в большом городе и видела там Сару Джессику Паркер. Она призналась, что с детства была фанатом сериала, а встреча с Сарой была ее огромной мечтой. Паре удалось рассмотреть команду сериала на расстоянии 10 метров.

Фото: Регина Тодоренко