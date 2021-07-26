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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Євгенія Шапоренко |

Шепелев впервые показал лицо 8-летнего сына от Фриске

Шепелев впервые показал лицо 8-летнего сына от Фриске

Российский ведущий Дмитрий Шепелев впервые показал лицо 8-летнего сына Платона, матерью которого является покойная певица Жанна Фриске. Снимки с сыном он опубликовал в своем Instagram.

— Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых – мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно, – это любовь, забота и спокойствие, — отметил Шепелев.

По его словам, сейчас мальчик уже не нуждается в этой защите.

— Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним, – отметил ведущий.

Что пишут пользователи:

  • Привет, Платон. Ты взял всю красоту своих родителей. Будь счастлив.
  • Копия мамы.
  • На Вас похож, Дмитрий!
  • Замечательный мальчик Платон! И папа достоин уважения, что растит такого парня!
  • Какой хорошенький. На маму похож.
  • По-моему, очень на маму похож! Дима, вы лучший отец! Счастья вашей семье!
  • Красивый и талантливый мальчик! Будь счастлив, Платон!
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