Российская певица МакSим пришла в себя. На больничной койке МакSим оказалась из-за осложнений, которые вызвал коронавирус.

В СМИ пишут, что врачи перестали вводить певице седативные препараты и вывели ее из медикаментозного сна. Медики хотели посмотреть сможет ли МакSим дышать самостоятельно. МакSим в состоянии сделать вдох, однако, чтобы дыхание оставалось ровным, ее перевели на ВИВЛ (вспомогательная искусственная вентиляция легких). Состояние певицы остается стабильно тяжелым, но медики не теряют надежды на то, что она сможет дышать самостоятельно.

Директор певицы Марина Соколова отметила, что артистку не полностью вывели из медикаментозного сна. Однако МакSим действительно иногда бывает в сознании.

— Состояние артистки пока еще сложное, но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы . Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании, — рассказала Соколова.

Что известно о состоянии МакSим

в июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что состояние певицы ухудшается. Писали плоть до сепсиса. Однако представители артистки опровергали эти слухи, и просили не манипулировать недостоверной информацией.