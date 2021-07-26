Украинская актриса Наталка Денисенко отреагировала на драку мужа Андрея Фединчика посреди ночи в Киеве.

В Telegram-канале Киев-Оперативный появился скриншот сообщения, где звезда извиняется за поведение Фединчика.

Наталка отметила, что ее муж сейчас переживает сложный период в жизни.

По словам Натальи Денисенко, во время инцидента актер не понимал, что делает. Сам Фединчик до сих пор не прокомментировал инцидент.

— Я прошу прощения за его поведение! Сейчас у него очень сложный период внутренне, он просто не понимал, что творит. Мне очень стыдно, что он так себя вел. Прошу отнестись с пониманием, — написала жена Андрея Фединчика.

Напомним, что Андрей Фединчик устроил драку посреди ночи. Украинский актер ехал зигзагами на электросамокате по улице Киева.

Водители начали сигналить Фединчику, однако мужчина отреагировал на это очень агрессивно.

Он с голым торсом спровоцировал драку, а в итоге актера повалили на асфальт, чтобы успокоить.

Стоит заметить, что Андрей Фединчик и Наталья Денисенко поженились в 2017 году. Супруги вместе воспитывает трехлетнего сына Андрея.

Фото: Киев Оперативный, Наталка Денисенко