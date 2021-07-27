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Юлія Захарченко |

В объятиях известного ведущего: Юля Зайка заинтриговала свадебными фото

В объятиях известного ведущего: Юля Зайка заинтриговала свадебными фото

Финалистка романтического реалити Холостяк 11 Юля Зайка Бельченко заинтриговала фото в свадебном платье. На снимках девушка позирует в объятиях известного украинского ведущего и обладателя титула Самый красивый мужчина мира Богдана Юсипчука.

На снимках Юля одета в белое свадебное платье, украшенное камнями, и длинную фату. Богдан позирует в черном костюме и рубашке. На руках у обоих красуются кольца.

 

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Допис, поширений Юлия Бельченко | Холостяк 11 (@julz_seven)

Пост в Instagram Юля Зайка не прокомментировала, оставив под фото только емодзи жениха и невесты.

Ранее девушка поделилась видео с подписью “Утро невесты”.

Судя по фото и видео, на празднике присутствовали участники Холостяка Александра Миколюк и Дана Оханская, а также обладательница самого большого бюста в Украине Мила Кузнецова. Пела для гостей Мила Нитич.

На снимках Богдан и Юля выглядят счастливыми. Правда поклонники не верят, что свадьба Юсипчук с Зайкой настоящая:

  • Много вопросов, но мало ответов.
  • Это слишком идеально, чтобы быть правдой.
  • Вы реально супруги?
  • Думаю, что это съемки, но интригу держите хорошо.
  • Очень красивая пара! Но это только съемка, правда?
  • Фильм, сериал, обложка?
  • Мне кажется, это Одруження наосліп!
  • Да ну, серьезно?
  • Юля бы так быстро замуж не вышла!
  • Ничего не понятно, но очень интересно!

Сам Юсипчук ранее заинтриговал подписчиков фото в костюме, которым намекнул, что готов жениться.

— К черту все… Я готов #wedding # свадьба #жених #киев #телеведущий #актер #костюм #юсипчукбогдан #Юсипчук, — написал он.

 

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Допис, поширений Юсипчук Богдан (@iusypchuk_bogdan)

Юля Бельченко была участницей 11 сезона романтического реалити Холостяк. На первой вечеринке девушка появилась в костюме зайца с морковкой в руках, поэтому сразу получила прозвище Зайка.

В финале главный герой Михаил Заливако признался в любви и вручил кольцо Анне Богдан.

Несмотря на то, что Юля не построила отношения с Холостяком, она получила народную любовь. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Юля Зайка призналась, что чувствовала взаимную симпатию со стороны Михаила, поэтому на проекте боролась до последнего.

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