Финалистка романтического реалити Холостяк 11 Юля Зайка Бельченко заинтриговала фото в свадебном платье. На снимках девушка позирует в объятиях известного украинского ведущего и обладателя титула Самый красивый мужчина мира Богдана Юсипчука.
На снимках Юля одета в белое свадебное платье, украшенное камнями, и длинную фату. Богдан позирует в черном костюме и рубашке. На руках у обоих красуются кольца.
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Пост в Instagram Юля Зайка не прокомментировала, оставив под фото только емодзи жениха и невесты.
Ранее девушка поделилась видео с подписью “Утро невесты”.
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Судя по фото и видео, на празднике присутствовали участники Холостяка Александра Миколюк и Дана Оханская, а также обладательница самого большого бюста в Украине Мила Кузнецова. Пела для гостей Мила Нитич.
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На снимках Богдан и Юля выглядят счастливыми. Правда поклонники не верят, что свадьба Юсипчук с Зайкой настоящая:
- Много вопросов, но мало ответов.
- Это слишком идеально, чтобы быть правдой.
- Вы реально супруги?
- Думаю, что это съемки, но интригу держите хорошо.
- Очень красивая пара! Но это только съемка, правда?
- Фильм, сериал, обложка?
- Мне кажется, это Одруження наосліп!
- Да ну, серьезно?
- Юля бы так быстро замуж не вышла!
- Ничего не понятно, но очень интересно!
Сам Юсипчук ранее заинтриговал подписчиков фото в костюме, которым намекнул, что готов жениться.
— К черту все… Я готов #wedding # свадьба #жених #киев #телеведущий #актер #костюм #юсипчукбогдан #Юсипчук, — написал он.
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Юля Бельченко была участницей 11 сезона романтического реалити Холостяк. На первой вечеринке девушка появилась в костюме зайца с морковкой в руках, поэтому сразу получила прозвище Зайка.
В финале главный герой Михаил Заливако признался в любви и вручил кольцо Анне Богдан.
Несмотря на то, что Юля не построила отношения с Холостяком, она получила народную любовь. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Юля Зайка призналась, что чувствовала взаимную симпатию со стороны Михаила, поэтому на проекте боролась до последнего.