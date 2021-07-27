Финалистка романтического реалити Холостяк 11 Юля Зайка Бельченко заинтриговала фото в свадебном платье. На снимках девушка позирует в объятиях известного украинского ведущего и обладателя титула Самый красивый мужчина мира Богдана Юсипчука.

На снимках Юля одета в белое свадебное платье, украшенное камнями, и длинную фату. Богдан позирует в черном костюме и рубашке. На руках у обоих красуются кольца.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юлия Бельченко | Холостяк 11 (@julz_seven)

Пост в Instagram Юля Зайка не прокомментировала, оставив под фото только емодзи жениха и невесты.

Ранее девушка поделилась видео с подписью “Утро невесты”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юлия Бельченко | Холостяк 11 (@julz_seven)

Судя по фото и видео, на празднике присутствовали участники Холостяка Александра Миколюк и Дана Оханская, а также обладательница самого большого бюста в Украине Мила Кузнецова. Пела для гостей Мила Нитич.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Александра Миколюк????Холостяк 11 (@manchkina5)

На снимках Богдан и Юля выглядят счастливыми. Правда поклонники не верят, что свадьба Юсипчук с Зайкой настоящая:

Много вопросов, но мало ответов.

Это слишком идеально, чтобы быть правдой.

Вы реально супруги?

Думаю, что это съемки, но интригу держите хорошо.

Очень красивая пара! Но это только съемка, правда?

Фильм, сериал, обложка?

Мне кажется, это Одруження наосліп!

Да ну, серьезно?

Юля бы так быстро замуж не вышла!

Ничего не понятно, но очень интересно!

Сам Юсипчук ранее заинтриговал подписчиков фото в костюме, которым намекнул, что готов жениться.

— К черту все… Я готов #wedding # свадьба #жених #киев #телеведущий #актер #костюм #юсипчукбогдан #Юсипчук, — написал он.

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Юля Бельченко была участницей 11 сезона романтического реалити Холостяк. На первой вечеринке девушка появилась в костюме зайца с морковкой в руках, поэтому сразу получила прозвище Зайка.

В финале главный герой Михаил Заливако признался в любви и вручил кольцо Анне Богдан.

Несмотря на то, что Юля не построила отношения с Холостяком, она получила народную любовь. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Юля Зайка призналась, что чувствовала взаимную симпатию со стороны Михаила, поэтому на проекте боролась до последнего.