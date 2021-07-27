Украинский певец Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут. Артист признался, что получал угрозы.

Melovin подчеркнул, что во всей этой ситуации его обидела лишь реакция СМИ, которые писали, что это хайп.

— Ребята, на чем хайповаться? На своей ориентации? Нет, для меня важно, чтобы люди могли осознанно сделать этот шаг навстречу к своим родителям, друзьям. В моем окружении есть такие, которые боятся это рассказывать, — отметил певец.

Исполнитель рассказал, что у него недавно была ситуация, когда два охранника отказались с ним работать, после того, как он заявил на весь мир о своей ориентации.

— Был не просто хейт, а угрозы — я тебя порежу. Но это меня совсем не пугает, — сказал Melovin.

Напомним, 5 июля Melovin совершил каминг-аут на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend. Исполнитель в конце своего выступления поцеловал девушку, а затем парня в губы, заявив о своей бисексуальности. Также он поднял флаг ЛГБТ.

Сам артист сказал, что для него не имеет значения цвет кожи, вера или пол, поскольку нужно любить человека, тело и душу.

Фото: Melovin

Источник: Зірковий шлях