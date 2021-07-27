Лидер группы Green Grey Андрей Яценко заявил, что выступление коллектива исключили из концерта к 30-летию со Дня независимости Украины.

По мнению музыканта, причиной такого решения стал русскоязычный репертуар Green Grey. Андрей Яценко уверен, что таким образом группу “хотят стереть из истории Украины”.

— За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни различных наград, среди них МТВ Music Awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда этим гордились! А теперь нас пытаются стереть из истории Украины, — написал Андрей Яценко.

Солист добавил, что даже несмотря на русскоязычный репертуар, Green Grey остается полностью украинским коллективом.

А песня Под дождем, которая стала первым хитом группы, играет важную роль и в истории коллектива, и в истории Украины.

— Мы на 100% украинский продукт! Мы записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, воспитывали детей в Украине! И как бы кому не хотелось, у нас есть украинские паспорта и мы граждане Украины. Да, мы поем на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?! — написал солист Green Grey.

В комментариях подписчики достаточно неоднозначно отреагировали на эту ситуацию.

Кто-то поддерживает Green Grey, а кто-то напоминает, что за 30 лет коллектив не записал ни одной песни на украинском языке.

Факты ICTV обратились за комментариями к организаторам.

Напомним, что группа Green Grey была основана в 1993 году в Киеве. Визитной карточкой коллектива стали песни Под дождем, Мазафака, Эмигрант и Стереосистема.

Green Grey стал первым украинским коллективом, который дважды участвовал на церемонии награждения MTV Europe Music Awards в Лондоне (1996) и Берлине (2009).

Фото: Green Grey