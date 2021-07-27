Украинская певица Настя Каменских показала, как начинается ее утро. Звезда опубликовала фото в бассейне.

В кадре Настя позирует во время плавания. Она заблюрила свои ягодицы и ноги, находящиеся под водой.

— Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке и, не спеша, встретить новый день, — написала Настя в Instagram.

Слишком размыто.

Вижу попу.

Настя, давай чистую фотографию, без замутнения фотошопом.

Где трусы потеряла?

Воду нужно почистить, местами очень мутная.

Сейчас попа как у Ким нервно взгрустнула.

Идея до конца не раскрыта.

Зачем размывать такую красоту?

Когда уже будет порно?

Людям не угодишь, то голая, то вода мутная, — пишут подписчики артистки.

В комментариях отметился и украинский актер Андрей Бедняков.

— Настя, поменяйте фильтр в бассейне. Вода мутная, — пошутил мужчина.

Также в Instagram-stories Настя показала, что отправилась на пробежку в 6.25, после, в 6.53 звезда уже плавала в бассейне.

Магия утра: Настя Каменских зафотошопила ягодицы на фото в бассейне / 2 фотографии

Ранее Настя Каменских поделилась фото топлес и нарвалась на критику. В кадре исполнительница предстала в одних трусиках, прикрыв грудь руками.

Фото: Настя Каменских