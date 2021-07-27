Украинская певица Настя Каменских показала, как начинается ее утро. Звезда опубликовала фото в бассейне.
В кадре Настя позирует во время плавания. Она заблюрила свои ягодицы и ноги, находящиеся под водой.
— Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке и, не спеша, встретить новый день, — написала Настя в Instagram.
- Слишком размыто.
- Вижу попу.
- Настя, давай чистую фотографию, без замутнения фотошопом.
- Где трусы потеряла?
- Воду нужно почистить, местами очень мутная.
- Сейчас попа как у Ким нервно взгрустнула.
- Идея до конца не раскрыта.
- Зачем размывать такую красоту?
- Когда уже будет порно?
- Людям не угодишь, то голая, то вода мутная, — пишут подписчики артистки.
В комментариях отметился и украинский актер Андрей Бедняков.
— Настя, поменяйте фильтр в бассейне. Вода мутная, — пошутил мужчина.
Также в Instagram-stories Настя показала, что отправилась на пробежку в 6.25, после, в 6.53 звезда уже плавала в бассейне.
Ранее Настя Каменских поделилась фото топлес и нарвалась на критику. В кадре исполнительница предстала в одних трусиках, прикрыв грудь руками.
Фото: Настя Каменских