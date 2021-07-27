Украинская певица MamaRika, которая скоро станет мамой, поделилась откровенной фотографией.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует полностью обнаженной.

MamaRika стала боком к объективу и выставила левую новую вперед.

Правой рукой она прикрыла грудь, а левой — поддержала животик. Артистка дополнила образ плащом, накинув его на правое плечо.

Певица поблагодарила свое тело за выдержку и отметила, что оно прекрасное даже с лишними килограммами и растяжками.

— Хочу поблагодарить свое тело за выдержку. За то, что все 9 месяцев в дискомфорте, сейчас даже в боли. И при этом оно абсолютно прекрасное со всеми неровностями, растяжками, лишними килограммами. Совсем скоро оно даст новую жизнь миру! Женщины — вы супергерои! Никогда об этом не забывайте, — написала MamaRika.

В комментариях подписчики забросали комплиментами звезду и подчеркнули, что ей к лицу беременность.

Очень красивая!

Красавица!

Вам очень идет беременность!

Напомним, что MamaRika сообщила о беременности еще в мае. Она обнародовала фото, на котором позирует вместе со своим мужем стенд-ап комиком Сергеем Середой. В кадре он нежно целует жену и обнимает ее беременный животик.

MamaRika и Сергей Середа поженились в 2020 году. Будущий ребенок станет первым для них обоих.

Фото: MamaRika