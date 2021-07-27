Пэрис Хилтон впервые станет мамой

Светская львица 40-летняя Пэрис Хилтон беременна. Звезда впервые станет мамой. Об этом сообщает Page Six.
По информации издания, первенец американской звезды и ее жениха, бизнесмена Картера Реума должен родиться уже в 2021 году.
В январе этого же года Пэрис Хилтон официально сообщила, что лечится от бесплодия и надеется в скором времени стать мамой с помощью экстракорпорального оплодотворения.
В прошлом году стало известно о том, что Хилтон и Реума встречаются. В апреле 2020-го знаменитость впервые опубликовала фотографии с парнем.
Уже 13 февраля 2021 года они поженились. Интересно, что это был первый брак для обоих.
Источник: PageSix