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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Анастасія Рогожінська |

Пэрис Хилтон впервые станет мамой

Пэрис Хилтон впервые станет мамой

Светская львица 40-летняя Пэрис Хилтон беременна. Звезда впервые станет мамой. Об этом сообщает Page Six.

По информации издания, первенец американской звезды и ее жениха, бизнесмена Картера Реума должен родиться уже в 2021 году.

В январе этого же года Пэрис Хилтон официально сообщила, что лечится от бесплодия и надеется в скором времени стать мамой с помощью экстракорпорального оплодотворения.

В прошлом году стало известно о том, что Хилтон и Реума встречаются. В апреле 2020-го знаменитость впервые опубликовала фотографии с парнем.

Уже 13 февраля 2021 года они поженились. Интересно, что это был первый брак для обоих.

Источник: PageSix

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