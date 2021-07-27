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Каріна Зуєва |

Раунд два: Бритни Спирс снова обнажилась на фото

Раунд два: Бритни Спирс снова обнажилась на фото

Американская певица Бритни Спирс продолжает бороться за свою свободу и самостоятельность. Звезда вновь опубликовала откровенное фото.

На снимке 39-летняя Спирс предстала топлес, едва прикрыв грудь руками и запрокинул голову назад. Кроме того, пикантные места Бритни закрыла звездочками. Из одежды на исполнительнице лишь джинсовые шорты.

Под постом артистка решила ничего не писать, оставив лишь эмодзи звездочек.

Менее чем за 10 часов публикация собрала более 1 млн. лайков и 24 тыс. комментариев.

Поклонники расценили такой шаг Бритни как способ выразить протест, а также отметили, что похожее фото звезда уже публиковала.

  • Раунд два.
  • Еще раз для тех, кто пропустил.
  • Чувствуй себя свободной, Бритни. Делай то, чего хочет душа.
  • Свободу Бритни.
  • Оставьте Бритни в покое, она знает, кем является, — пишут поклонники звезды.

Бритни Спирс нередко выкладывает в Instagram неоднозначные публикации, подавая поклонникам тайные знаки о своем самочувствии или просьбы о помощи.

Сейчас звезда борется за право на самостоятельность, прося в суде, чтобы опеку ее отца Джеймса Спирса сняли.

Недавно, Бритни впервые выступила в суде с 20-минутной речью.

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Фото: Depositphotos

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