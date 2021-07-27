Новый адвокат американской певицы Бритни Спирс Мэттью Розенгарт требует отстранить ее отца Джеймса Спирса от опекунства.

В ходатайстве адвокат сослался на выступление Бритни Спирс в суде, во время которого певица заявила о принудительной опеке и лечении. Тогда артистка рассказала, что ее заставляют принимать литий и не разрешают беременеть.

Мэттью Розенгарт заявил, что такая опека вредит благополучию его клиентки.

— Возникает множество серьезных вопросов относительно возможных неправомерных поступков господина Спирса, включая конфликт интересов, злоупотребление опекунством и очевидное растрачивание состояния госпожи Спирс, — говорится в заявлении.

Кроме того, адвокат также попросил передать распоряжения финансами артистки аудитору Джейсону Рубину. Состояние Спирс оценивается примерно в $60 млн.

В июле Бритни Спирс разрешили нанять себе адвоката самостоятельно. С тех пор интересы певицы представляет бывший федеральный прокурор Мэттью Розенгарт.

Предыдущий адвокат артистки Сэм Ингэм, который 13 лет представлял ее интересы в суде, недавно подал в отставку.

Источник: The New York Times