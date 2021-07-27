В Офисе Президента Украины объяснили, почему группу Green Grey исключили из концерта ко Дню независимости.

Причиной стали некорректные высказывания представителей коллектива по поводу закона о государственном языке.

— К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично выразили свою позицию относительно закона о государственном языке, кажется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте — непродуктивным, — заявили в Офисе Президента.

Более того, организаторы уверены, что на концерте к 30-летию независимости Украины должны звучать песни только на украинском языке.

Но это никоим образом не умаляет вклад русскоязычных исполнителей в развитие украинской музыкальной культуры.

— В программе празднования 30-й годовщины провозглашения Независимости Украины запланирован масштабный концерт, где легендарные украинские певцы будут исполнять знаковые для новейшей истории страны песни, — добавили в Офисе Президента.

Напомним, что группа Green Grey пожаловалась на исключение из концерта ко Дню независимости.

Солист коллектива Андрей Яценко заявил, что таким образом Green Grey “хотят стереть из истории Украины”.

По его мнению, группу исключили из концерта из-за песни на русском языке Под дождем.

Фото: Green Grey