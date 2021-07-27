Российский певец Егор Крид поддержал артистку МакSим, которая находится в больнице в тяжелом состоянии.
На одном из своих концертов Егор исполнил композицию МакSим Отпускаю.
Тысячи поклонников спели трек звезды в унисон.
А для того, чтобы создать особую атмосферу, все включили фонарики на телефонах.
— Сегодня со поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! МакSим, держись, мы с тобой, — написал Крид.
Пользователи сети оценили неожиданный жест Егора и забросали его комплиментами в комментариях.
- Егор, ты человек с большим сердцем!
- Артистам нужно поддерживать друг друга!
- Каждый день о ней думаю! Молимся все и каждый!
- Молодец, уважаю!
- Ты самый лучший.
Напомним, что певицу МакSим госпитализировали в июне 2021 года с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Недавно МакSим пришла в себя, однако ее состояние остается стабильно тяжелым. Директор певицы Марина Соколова отметила, что МакSим действительно иногда бывает в сознании, но в полном объеме ее еще не вывели из медикаментозного сна.
Фото: Егор Крид