Российский певец Егор Крид поддержал артистку МакSим, которая находится в больнице в тяжелом состоянии.

На одном из своих концертов Егор исполнил композицию МакSим Отпускаю.

Тысячи поклонников спели трек звезды в унисон.

А для того, чтобы создать особую атмосферу, все включили фонарики на телефонах.

— Сегодня со поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! МакSим, держись, мы с тобой, — написал Крид.

Пользователи сети оценили неожиданный жест Егора и забросали его комплиментами в комментариях.

Егор, ты человек с большим сердцем!

Артистам нужно поддерживать друг друга!

Каждый день о ней думаю! Молимся все и каждый!

Молодец, уважаю!

Ты самый лучший.

Напомним, что певицу МакSим госпитализировали в июне 2021 года с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Недавно МакSим пришла в себя, однако ее состояние остается стабильно тяжелым. Директор певицы Марина Соколова отметила, что МакSим действительно иногда бывает в сознании, но в полном объеме ее еще не вывели из медикаментозного сна.

Фото: Егор Крид