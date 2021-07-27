Украинская актриса и участница Дизель Шоу Виктория Булитко призналась, как относится к служебному роману.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала новое фото и отметила, что всегда считала отношения на работе неправильными.

Виктория предположила, что на такое отношение к служебному роману повлиял негативный опыт ее знакомых, а также фильмы с драматическим сюжетом.

— Чаще всего за романом стоят разрушенные семьи, чье-то разбитое сердце и страдания. А еще сплетни, которые явно крутятся вокруг пары. Поэтому, наверное, для меня служебный роман = негативный опыт, — написала Виктория.

Но с другой стороны, она не видит в служебном романе ничего плохого.

— Но если это чистые и честные отношения, и люди совершенно свободны, влюбленные, то ничего плохого не вижу. Сами выбирайте, вам потом каждый день видеться с человеком на работе, — подытожила Булитко.

Недавно Виктория Булитко рассказала о дружбе в команде Дизель Шоу и поделилась идеей создания новых персонажей.

Звезда призналась, что больше всего общается с Евгением Сморигиным. Они знакомы уже 11 лет, поэтому поддерживают дружеские отношения даже вне работы.

Фото: Виктория Булитко