Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Разрушенные семьи и разбитое сердце: Булитко рассказала о служебном романе

Виктория Булитко

Украинская актриса и участница Дизель Шоу Виктория Булитко призналась, как относится к служебному роману.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала новое фото и отметила, что всегда считала отношения на работе неправильными.

Виктория предположила, что на такое отношение к служебному роману повлиял негативный опыт ее знакомых, а также фильмы с драматическим сюжетом.

— Чаще всего за романом стоят разрушенные семьи, чье-то разбитое сердце и страдания. А еще сплетни, которые явно крутятся вокруг пары. Поэтому, наверное, для меня служебный роман = негативный опыт, — написала Виктория.

Но с другой стороны, она не видит в служебном романе ничего плохого.

— Но если это чистые и честные отношения, и люди совершенно свободны, влюбленные, то ничего плохого не вижу. Сами выбирайте, вам потом каждый день видеться с человеком на работе, — подытожила Булитко.

Недавно Виктория Булитко рассказала о дружбе в команде Дизель Шоу и поделилась идеей создания новых персонажей.

Звезда призналась, что больше всего общается с Евгением Сморигиным. Они знакомы уже 11 лет, поэтому поддерживают дружеские отношения даже вне работы.

Фото: Виктория Булитко

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка