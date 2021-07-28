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Валентина Чорна |

Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота беременна первенцем

Анастасия Суббота

Украинская модель и победительница конкурса Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота беременна первенцем.

Радостную новость Анастасия сообщила на личной странице в Instagram. Она обнародовала откровенное фото, на котором предстала обнаженной и продемонстрировала беременный животик.

Модель призналась, что это самый прекрасный момент в ее жизни.

— Теперь это официально! Я скоро стану мамой! Это наиболее замечательный и прекрасный момент в моей жизни! Знать, что в тебе растет новая жизнь — это что-то нереальное! — написала Анастасия Суббота.

Анастасия Суббота не любит делиться личной жизнью у социальных сетях, поэтому отца ребенка и срок беременности она не указала.

В комментариях подписчики активно поздравляют модель с будущим пополнением.

  • “Ого! Поздравляю тебя с такой прекрасной новостью! Желаю самой счастливой жизни!”
  • “Это такое счастье! Поздравляю!”
  • “Поздравляю! Думаю, что большинство и так заметили животик.”
  • “Мои поздравления”.
  • “Ты удивительная”, — пишут пользователи сети.

Анастасия Суббота уже много лет работает профессиональной моделью, хотя по специальности она — веб-дизайнер. Девушка не замужем, встречается с бизнесменом, имя которого держит в секрете.

Анастасия увлекается футболом, о чем иногда рассказывает на личной странице в Instagram. Перед конкурсом Мисс Украина Вселенная она перекрасила волосы в рыжий цвет.

В 2020 году Настя передала корону первой вице-мисс Украина Вселенная 2019 Елизавете Ястремской.

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Фото: Анастасия Суббота

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