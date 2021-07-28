Сооснователь американской группы Slipknot и бывший барабанщик Джои Джордисон умер. Музыканту было 46 лет.

Причина смерти неизвестна, однако представители семьи сказали, что он мирно скончался во сне в понедельник, 26 июля.

— Смерть Джои оставила в нас пустые сердца и чувство неописуемой печали. Для тех, кто его знал, понимал сообразительность, нежный характер, огромное сердце и любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой. Семья Джои попросила друзей, фанатов и СМИ уважать нашу потребность в уединении в это невероятно трудное время, — говорится в заявлении родных Джордисона.

Еще в 1995 году Джои стал сооснователем и участником ню-метал группы Slipknot.

На протяжении 18 лет Джои был барабанщиком и ключевым участником музыкального коллектива, однако в 2013 году покинул группу.

Лишь в 2016 году в одном из интервью Джордисон сказал, что был вынужден это сделать, поскольку заболел поперечным миелитом — воспаление спинного мозга.

Кроме того, Slipknot — это не единственный проект барабанщика. Он также основал Vimic, был ударником альт-метал группы Scar the Martyr, Sinsaenum, гитаристом хоррор-панк-группы Murderdolls и другое.

Фото: Джои Джордисон

Источник: Rolling Stone