Эллерт впервые прокомментировал пост Мишиной после расставания

Комик Александр Эллерт впервые после расставания с актрисой Ксенией Мишиной оставил комментарий под ее публикацией в Instagram.

Ксения поделилась снимком со съемок шоу Україна має талант. Александр хоть и сдержано, но прокомментировал фото своей экс-избранницы.

Юморист оставил три различных эмодзи, чем дал фанатам их пары надежду на воссоединение. Но нашлись и те, кто сказал, что разочарован отношениями экс-влюбленных.

“Вы опять посадили полстраны на эмоциональные качели. Понимаете, что все переживают за ваши отношения. Дай Бог снова увидим вас вместе”.

“Это не отношения между двумя взрослыми и зрелыми людьми. Это эмоциональные качели, которые истощают и разочаровывают”.

“Любимая пара, мудрости вам. Пересматриваю ваши видео и фото, не могу налюбоваться тем как смотрели друг на друга. Это космос”.

“Комментарий года”.

“Самая идеальная пара. Держитесь друг друга и никогда не отпускайте”.

“Такие настоящие чувства не могут исчезнуть внезапно. Мы верим в ваши сердца и любовь”.

“Уверена, что вы будете вместе! А как иначе? И между вами такие искры, которые никакая ссора не погасит. Верю в вашу пару”.

“Очень ждем сердечек на месте звездочек. Верим в вашу любовь”, — пишут пользователи сети.

Сама Ксения на комментарий не отреагировала.

16 июля стало известно, что Александр Эллерт и Ксений Мишина расстались. Актриса написала в микроблоге, что они с комиком разошлись внезапно и навсегда. Такое решение она приняла, поскольку больше не может изменять себе и своему сыну Платону.

Александр в свою очередь опубликовал скриншот из Википедии, в котором разъясняется значение слова драма.

Фото: Александр Эллерт