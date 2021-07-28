Эллерт впервые прокомментировал пост Мишиной после расставания

Комик Александр Эллерт впервые после расставания с актрисой Ксенией Мишиной оставил комментарий под ее публикацией в Instagram.
Ксения поделилась снимком со съемок шоу Україна має талант. Александр хоть и сдержано, но прокомментировал фото своей экс-избранницы.
Юморист оставил три различных эмодзи, чем дал фанатам их пары надежду на воссоединение. Но нашлись и те, кто сказал, что разочарован отношениями экс-влюбленных.
- “Вы опять посадили полстраны на эмоциональные качели. Понимаете, что все переживают за ваши отношения. Дай Бог снова увидим вас вместе”.
- “Это не отношения между двумя взрослыми и зрелыми людьми. Это эмоциональные качели, которые истощают и разочаровывают”.
- “Любимая пара, мудрости вам. Пересматриваю ваши видео и фото, не могу налюбоваться тем как смотрели друг на друга. Это космос”.
- “Комментарий года”.
- “Самая идеальная пара. Держитесь друг друга и никогда не отпускайте”.
- “Такие настоящие чувства не могут исчезнуть внезапно. Мы верим в ваши сердца и любовь”.
- “Уверена, что вы будете вместе! А как иначе? И между вами такие искры, которые никакая ссора не погасит. Верю в вашу пару”.
- “Очень ждем сердечек на месте звездочек. Верим в вашу любовь”, — пишут пользователи сети.
Сама Ксения на комментарий не отреагировала.
16 июля стало известно, что Александр Эллерт и Ксений Мишина расстались. Актриса написала в микроблоге, что они с комиком разошлись внезапно и навсегда. Такое решение она приняла, поскольку больше не может изменять себе и своему сыну Платону.
Александр в свою очередь опубликовал скриншот из Википедии, в котором разъясняется значение слова драма.
Фото: Александр Эллерт