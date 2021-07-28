Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Настоящие чувства не исчезают внезапно: Эллерт не сдержался после разрыва с Мишиной

Настоящие чувства не исчезают внезапно: Эллерт не сдержался после разрыва с Мишиной

Комик Александр Эллерт впервые после расставания с актрисой Ксенией Мишиной оставил комментарий под ее публикацией в Instagram.

Ксения поделилась снимком со съемок шоу Україна має талант. Александр хоть и сдержано, но прокомментировал фото своей экс-избранницы.

Эллерт впервые прокомментировал пост Мишиной после расставания

Юморист оставил три различных эмодзи, чем дал фанатам их пары надежду на воссоединение. Но нашлись и те, кто сказал, что разочарован отношениями экс-влюбленных.

  • “Вы опять посадили полстраны на эмоциональные качели. Понимаете, что все переживают за ваши отношения. Дай Бог снова увидим вас вместе”.
  • “Это не отношения между двумя взрослыми и зрелыми людьми. Это эмоциональные качели, которые истощают и разочаровывают”.
  • “Любимая пара, мудрости вам. Пересматриваю ваши видео и фото, не могу налюбоваться тем как смотрели друг на друга. Это космос”.
  • “Комментарий года”.
  • “Самая идеальная пара. Держитесь друг друга и никогда не отпускайте”.
  • “Такие настоящие чувства не могут исчезнуть внезапно. Мы верим в ваши сердца и любовь”.
  • “Уверена, что вы будете вместе! А как иначе? И между вами такие искры, которые никакая ссора не погасит. Верю в вашу пару”.
  • “Очень ждем сердечек на месте звездочек. Верим в вашу любовь”, — пишут пользователи сети.

Сама Ксения на комментарий не отреагировала.

16 июля стало известно, что Александр Эллерт и Ксений Мишина расстались. Актриса написала в микроблоге, что они с комиком разошлись внезапно и навсегда. Такое решение она приняла, поскольку больше не может изменять себе и своему сыну Платону.

Александр в свою очередь опубликовал скриншот из Википедии, в котором разъясняется значение слова драма.

Читайте
To be continued: Эллерт отправился в Крым вслед за Мишиной

Фото: Александр Эллерт

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка