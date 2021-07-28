Американская киноактриса Пэрис Хилтон опровергла слухи о своей беременности.

Об этом звезда сообщила в новом эпизоде своего подкаста This Is Paris, который получил название Я беременна?

По словам Хилтон, она не может дождаться того момента, когда впервые станет мамой, однако произойдет это в 2022 году.

— Я буду беременна после свадьбы. Не могу дождаться, когда у меня будут дети в 2022 году. Сейчас я готовлюсь к праздничной церемонии и снимаю новый документальный фильм, — сказала Пэрис.

Актриса заморозила свои яйцеклетки в 2020 году, а процедура экстракорпорального оплодотворения ей позволит выбрать пол ребенка. Звезда признавалась, что хочет близнецов — мальчика и девочку.

Недавно в СМИ появилась информация, что Пэрил Хилтон впервые станет мамой. Сообщалось, что первенец звезды должен родиться уже в 2021 году.

Сейчас Хилтон готовится к свадьбе с Картером Реумом, который сделал ей предложение в феврале 2021 года. Также она снимает реалити-шоу, в котором покажет всю подготовку к церемонии.

И для Пэрис, и для Картера этот брак станет первым.

Источник: This Is Paris