Свадьба финалистки романтического реалити Холостяк 11 Юлии Зайки Бельченко и ведущего Богдана Юсипчука оказалась фейковой.

На личных страницах в Instagram они признались, что церемония на самом деле была рекламой новой локации для праздников в Киеве.

“Свадьбой” на крыше Юлия и Богдан неплохо увеличили количество подписчиков. По их мнению, это поможет обратить внимание на тему бездомных животных.

Зайка добавила, что всегда хотела почувствовать себя невестой, а Богдан стремился избавиться от страха бракосочетания.

— Все знают, что у меня образ Холостяка. Я реально боялся (в прошлом) свадеб. Мне нужно было бороться с этим. У Юли другая ситуация: существует поверье, что если девушка/женщина проведет свадебную репетицию — в течение двух лет она выйдет замуж, — написал Богдан.

Такой поворот событий сильно разочаровал и возмутил подписчиков Юлии и Богдана.

В комментариях пользователи сети пишут, что свадьба — это не лучший способ для того, чтобы поднять рейтинги.

Цирк какой-то!

Реально, хайп! Лишь бы рейтинги поднять.

Охваты подняли конечно, но хайповать на таком трогательном событии, как создание семьи, простите, но это слишком. Это очень личные и волнующие моменты для любящих людей, и обесценивать такое мероприятие не стоило. Неприятно как-то получилось.

Отписка!

Ужас! Ничего другого не могли придумать?

Всех обманули, у меня изменилось мнение о Юле, только хайп и любят!

Цирк уехал, а клоуны остались.

Полное разочарование, уже не знают что придумать для рейтинга!

Отписываюсь, неприятно, — пишут пользователи сети.

Напомним, что 26 июля Юля Зайка заинтриговала свадебными фото. На фотографиях она предстала в объятиях Богдана Юсипчука. На руках у обоих можно было заметить кольца.

На празднике присутствовали участники Холостяка Александра Миколюк и Дана Оханская, а также обладательница самого большого бюста в Украине Мила Кузнецова.

Но несмотря на красивые фото, поклонники не поверили, что свадьба Юсипчука с Зайкой настоящая.

Фото: Богдан Юсипчук