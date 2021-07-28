Американский актер и звезда сериала Побег из тюрьмы Вентворт Миллер признался, что год назад у него диагностировали аутизм.

О болезни он сообщил на личной странице в Instagram, обнародовав полностью белый фон.

Вентворт Миллер отметил, что врачи сообщили ему об аутизме еще осенью прошлого года.

И даже несмотря на то, что актер подозревал о болезни, он все равно был шокирован.

— Этой осенью исполняется год, как я получил неформальный диагноз аутизма. До этого я пытался диагностировать себя самостоятельно. Формальный диагноз поставили после длительного процесса. Ведь я уже мужчина средних лет, а не 5-летний ребенок. Я могу спокойно признать, что диагностика — привилегия, которой не все пользуются, — написал Вентворт.

Актер добавил, что очень мало знает об аутизме, поэтому сейчас его работа заключается в том, чтобы получить больше информации об этой болезни.

В комментариях поклонники поддержали Вентворта Миллера и поблагодарили его за откровенное признание.

Спасибо, что поделились с нами этим очень личным диагнозом, Вентворт. Желаю вам всего наилучшего.

Благодарю вас за это. Мне поставили диагноз аутизм в 30 лет, и это был действительно особенный подарок. Ваше признание так радует.

Вентворт, вы продолжаете удивлять меня своей честностью и уязвимостью. Вы — дар этой Вселенной, знайте, что вас поддерживают и любят.

Вы мое вдохновение!

Мы любим тебя, Вентворт, — пишут пользователи сети.

Напомним, что аутизм — это состояние, которое возникает вследствие нарушения развития головного мозга. Оно характеризуется врожденным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения.

У взрослого аутизм может выражаться нарушением речи, безразличием ко всему происходящему и бедностью эмоций.