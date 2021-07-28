Украинская певица Оля Полякова поразмышляла на тему эйджизма и сексизма. Звезда поинтересовалась, когда наступает та грань, после которой можно быть самим собой.

Оля опубликовала фото, на котором предстала на фоне моря. На снимке звезда позирует в одном купальнике. Свою публикацию Полякова посвятила размышлениям на тему любви к себе самому.

— В 15 рано, в 50 поздно. А когда не рано и не поздно? Когда можно быть самим собой? — поинтересовалась певица.

Артистка поблагодарила свою 16-летнюю дочь Машу за то, что та не боится пробовать, ошибаться, спорить, доказывать, бунтовать. А также задавать вопросы, которые могут встретить неприятие.

Звезда подчеркнула, что эйджизм и сексизм это как раз про страх быть осужденным, порицаемым, зависеть от чужого мнения и оценок. Также рассказала, что когда-то перестала бояться быть смешной и именно это принесло ей удачу.

— Сейчас я учусь быть открытой. Любить себя, свой возраст, свое тело, мысли и чувства. Любить людей такими, какие они есть, не требуя от них соответствовать моим ожиданиям. Учусь быть, а не казаться. Я не боюсь, что это кому-то не понравится. Возможно, именно это заставляет меня работать над собой, быть полной идей, планов, энергии, страсти и любви, — сказала Полякова.

Возможно, на такие рассуждения Полякову подтолкнул недавний первый концерт ее дочери Марии, которая нарвалась на критику.

Девушка во время выступления исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек с бранными словами Мне пох*й на твои советы.

Позже в Instagram звездной мамы Мария поразмышляла на тему сексизма, а именно — почему парни могут выражаться нецензурно, а девушки — нет.

Фото: Оля Полякова