27 июля стало известно о смерти сооснователя и экс-барабанщика американской группы Slipknot Джои Джордисона. Он основал не один музыкальный коллектив, а также возглавлял список лучших ударников.

Факты ICTV подготовили биографию Джои Джордисона, который долгое время боролся с поперечным миелитом.

Еще в подростковом возрасте у Джои проснулась любовь к тяжелой музыке. Сперва он играл на гитаре, а позже получил барабанную установку в подарок от родителей.

Первая группа, которую Джордисон создал вместе с товарищем — Modifidious. Они играли спид-трэш-метал и даже записали 15 песен.

В 1995 году Джои стал сооснователем Slipknot. Позже, в 2002 году, он с другими музыкантами основал глэм-метал-группу Murderdolls, однако из-за нехватки времени и сольной карьеры одного из участников — музыкальный коллектив распался.

Джои был легендарным ударником, техникой которого восхищались. Поэтому время от времени он заменял барабанщиков из других не менее известных групп — Metallica, Satyricon, Ministry, American Head Charge и KoRn.

В марте 2007 года группа Murderdolls воссоединилась и даже получила награду Лучшее возвращение года. Музыкальный коллектив прекратил существование в 2011 году.

В 2016 году Джои объяснил причину своего ухода из Slipknot, где он состоял на протяжении 18 лет. Музыкант признался, что заболел поперечным миелитом — воспаление спинного мозга.

Сами участники музыкального коллектива долго скрывали истинную причину ухода Джордисона, который сразу основал новую группу Scar The Martyr.

Личную жизнь барабанщик тщательно скрывал.

В 2010 году Джои возглавлял список 100 лучших ударников за последние два года. В списке 50 лучших барабанщиков рока по версии журнала Classic Rock занимает 13 место. Кроме того, у Джордисона есть запись в Книге рекордов Гиннеса о том, что он самый быстрый ударник в мире.

26 июля умер Джои Джордисон в возрасте 46-ти лет. Что стало причиной смерти — неизвестно, однако представители семьи сказали, что он мирно скончался во сне.

Фото: Джои Джордисон