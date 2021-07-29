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Микола Олефіренко |

Лилия Подкопаева стала звездной судьей шоу Україна має талант

Лилия Подкопаева

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева стала приглашенной звездной судьей Україна має талант.

— Я испытываю сумасшедший адреналин и восторг от встречи с невероятными талантами. Уверена, что увижу здесь потрясающих людей, ведь на сцене Україна має талант традиционно собираются самые крутые и самые талантливые украинцы. Участников кастинга судить буду объективно и честно. Как судья международного класса, я бываю достаточно строга, — рассказала Лилия.

Лилия Подкопаева — абсолютная чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в Атланте, обладательница Кубка Европы. Гимнастка имеет авторский элемент, который до сих пор в мире никто не повторил. За свою спортивную карьеру она стала обладательницей 45 золотых, 21 серебрянной и 14 бронзовых медалей на международных соревнованиях. Получила звание заслуженного мастера спорта Украины. 

Сьемка телевизионных кастингов уже стартовала. Известно, что в тройке жюри нового сезона Україна має талант — телеведущий Сергей Притула, главная героиня шоу Холостячка Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник, а певица Jerry Heil покажет закулисье шоу — подготовку участников к выступлениям и реакцию на комментарии судей.

Источник: СТБ

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