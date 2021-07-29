Украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка 2 Злата Огневич рассказала, планирует ли она целоваться на проекте, а также призналась, кого больше предпочитает — блондинов или брюнетов.

Злата отметила, что поцелуи на проекте входят в ее планы, поскольку ей мужчину нужно ощутить не только с помощью общения.

— Я люблю пробовать на вкус. Мне это интересно. Я не знаю, какие именно это будут поцелуи — целомудренные или страстные. Возможно, я влюблюсь в кого-то с первого взгляда и все, — сказала Огневич.

Певица призналась, что больше ей нравятся брюнеты, однако встречалась она и с блондином. Также она рассказала, какому свиданию отдаст предпочтение.

— Кроссвордов на свидании я точно разгадывать не собираюсь, мне это неинтересно. Пусть это будет что-то экстремальное с романтическим завершением, — отметила Огневич.

Исполнительница описала себя тремя словами — романтическая, сильная и творческая.

Ранее Злата Огневич рассказала о страхах на проекте Холостячка. Больше всего звезда переживает, что ей могут понравиться несколько участников одновременно.

Фото: Злата Огневич