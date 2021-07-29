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Каріна Зуєва |

Наконец-то сияю: Тина Кароль отправилась в Исландию вместе с сыном

Тіна Кароль

Украинская певица Тина Кароль отправилась в долгожданный отпуск. Звезда уехала отдыхать вместе со своим 12-летним сыном Вениамином.

Тина Кароль опубликовала серию Instagram-stories, в которых показала, как они с Вениамином наслаждаются обществом друг друга.

По кадрам можно понять, что семья предпочитает активное времяпровождение, поэтому они выбрали не стандартный курорт — Турцию или Египет, а Исландию.

Так, на одном из опубликованных кадров артистка ласково целует своего сына в щеку на фоне скал. Они посещают известные архитектурные памятники и просто наслаждаются природой. Также они увидели вулкан и застывшую лаву.

Тіна Кароль із сином
Тіна Кароль
Тіна Кароль
Тіна Кароль із сином
Тіна Кароль
Тіна Кароль
Наконец-то сияю: Тина Кароль отправилась в Исландию вместе с сыном / 3 фотографии

— Наконец-то сияю, — подписала один из кадров Тина Кароль.

Кроме того, исполнительница поделилась видео, на котором предстала полностью без макияжа на фоне водопада.

Известно, что Вениамин сейчас на каникулах, поскольку мальчик учится в Великобритании. Все свободное время его звездная мама проводит с ним. 

Ранее Тина Кароль уже показывала своего подросшего сына в Instagram. В опубликованном ролике Вениамин рассказывал о книге, которую собирается прочитать.

Артистка в свою очередь отметила, что книга очень толстая, однако мальчик переубедил ее, сказав, что в библиотеке есть еще больше.

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Фото: Наталья Курган

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