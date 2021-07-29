Украинская певица Тина Кароль отправилась в долгожданный отпуск. Звезда уехала отдыхать вместе со своим 12-летним сыном Вениамином.
Тина Кароль опубликовала серию Instagram-stories, в которых показала, как они с Вениамином наслаждаются обществом друг друга.
По кадрам можно понять, что семья предпочитает активное времяпровождение, поэтому они выбрали не стандартный курорт — Турцию или Египет, а Исландию.
Так, на одном из опубликованных кадров артистка ласково целует своего сына в щеку на фоне скал. Они посещают известные архитектурные памятники и просто наслаждаются природой. Также они увидели вулкан и застывшую лаву.
— Наконец-то сияю, — подписала один из кадров Тина Кароль.
Кроме того, исполнительница поделилась видео, на котором предстала полностью без макияжа на фоне водопада.
Известно, что Вениамин сейчас на каникулах, поскольку мальчик учится в Великобритании. Все свободное время его звездная мама проводит с ним.
Ранее Тина Кароль уже показывала своего подросшего сына в Instagram. В опубликованном ролике Вениамин рассказывал о книге, которую собирается прочитать.
Артистка в свою очередь отметила, что книга очень толстая, однако мальчик переубедил ее, сказав, что в библиотеке есть еще больше.
Фото: Наталья Курган