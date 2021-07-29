Колумбийская певица Шакира может сесть в тюрьму из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Прокуратура обвиняет звезду в шести налоговых преступлениях на общую сумму в €14,5 млн. Известно, что Шакира не платила налоги в 2012, 2013 и 2014 годах.

Сама певица объяснила, что в течение этого времени она проживала на Багамских островах, а Испанию посещала очень редко. Однако налоговые инспекторы опровергли это заявление.

По их словам, Шакира проживала в Испании более 183 дней в году, а этого достаточно, чтобы считаться налоговым резидентом страны.

Расследование по делу Шакиры продолжалось три года, и теперь судья пришел к выводу, что есть достаточно оснований для того, чтобы исполнительница предстала перед судом.

Звезда сможет избежать судебного разбирательства только в том случае, если заключит соглашение со стороной обвинения.

А если Шакиру признают виновной, то ей может грозить тюремное заключение.

Стоит заметить, что в 2015 году в подобной ситуации оказался муж Шакиры, футболист Жерар Пике.

Он задолжал налоговым органам Испании €2,5 млн, поскольку не платил налоги с 2007 по 2010 год.

Источник: El Pais