Украинская певица Настя Каменских поделилась откровенными снимками, на которых показала свои ягодицы.

Каменских опубликовала серию фото, сделанных на балконе в Турции. Звезда предстала в черном раздельном купальнике со стрингами.

На одном из кадров Настя повернулась к камере спиной, соответственно, продемонстрировав свои ягодицы во всей красе.

— Доброе утро. Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет, — подписала публикацию Настя.

Поклонники артистки хвалят ее за шикарные формы, однако некоторые отметили, что звезда поправилась. А также подчеркнули, что в последнее время у Насти слишком много откровенных фото.

Может кто-то еще не видел вашей пятой точки?

По-моему, Настя немного поправилась.

Сочная.

Что не говорите, но Каменских в полном порядке.

Тонкая талия — очень женственно.

Эталон красоты.

Мне бы такую жену.

Ягодицы не очень.

Как иначе? Только фото голышом.

Зачем показывать всем свои ягодицы?

10 килограммов не помешало бы скинуть.

Фотошоп видно в районе талии.

Надоело уже, — пишут подписчики Насти.

Ранее Каменских поделилась фото в бассейне, однако на нем она заблюрила свои ягодицы и ноги, находящиеся под водой.

Фото: Настя Каменских