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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Сочная: Настя Каменских на балконе продемонстрировала свои ягодицы

Настя Каменських

Украинская певица Настя Каменских поделилась откровенными снимками, на которых показала свои ягодицы.

Каменских опубликовала серию фото, сделанных на балконе в Турции. Звезда предстала в черном раздельном купальнике со стрингами.

На одном из кадров Настя повернулась к камере спиной, соответственно, продемонстрировав свои ягодицы во всей красе.

— Доброе утро. Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет, — подписала публикацию Настя.

Поклонники артистки хвалят ее за шикарные формы, однако некоторые отметили, что звезда поправилась. А также подчеркнули, что в последнее время у Насти слишком много откровенных фото.

  • Может кто-то еще не видел вашей пятой точки?
  • По-моему, Настя немного поправилась.
  • Сочная.
  • Что не говорите, но Каменских в полном порядке.
  • Тонкая талия — очень женственно.
  • Эталон красоты.
  • Мне бы такую жену.
  • Ягодицы не очень.
  • Как иначе? Только фото голышом.
  • Зачем показывать всем свои ягодицы?
  • 10 килограммов не помешало бы скинуть.
  • Фотошоп видно в районе талии.
  • Надоело уже, — пишут подписчики Насти.

Ранее Каменских поделилась фото в бассейне, однако на нем она заблюрила свои ягодицы и ноги, находящиеся под водой.

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Фото: Настя Каменских

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