Украинская певица Настя Каменских поделилась откровенными снимками, на которых показала свои ягодицы.
Каменских опубликовала серию фото, сделанных на балконе в Турции. Звезда предстала в черном раздельном купальнике со стрингами.
На одном из кадров Настя повернулась к камере спиной, соответственно, продемонстрировав свои ягодицы во всей красе.
— Доброе утро. Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет, — подписала публикацию Настя.
Поклонники артистки хвалят ее за шикарные формы, однако некоторые отметили, что звезда поправилась. А также подчеркнули, что в последнее время у Насти слишком много откровенных фото.
- Может кто-то еще не видел вашей пятой точки?
- По-моему, Настя немного поправилась.
- Сочная.
- Что не говорите, но Каменских в полном порядке.
- Тонкая талия — очень женственно.
- Эталон красоты.
- Мне бы такую жену.
- Ягодицы не очень.
- Как иначе? Только фото голышом.
- Зачем показывать всем свои ягодицы?
- 10 килограммов не помешало бы скинуть.
- Фотошоп видно в районе талии.
- Надоело уже, — пишут подписчики Насти.
Ранее Каменских поделилась фото в бассейне, однако на нем она заблюрила свои ягодицы и ноги, находящиеся под водой.
Фото: Настя Каменских