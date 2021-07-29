Победительница 11 сезона Холостяка Анна Богдан высказалась по поводу липовой свадьбы блогера и своей конкурентки Юлии Зайки.

Анна сказала, что свадьба Юлии с телеведущим Богданом Юсипчуком стала для нее неожиданностью, однако она обрадовалась за соперницу, поскольку найти вторую половинку — огромное счастье.

Девушка отметила, что почувствовала себя обманутой после заявления о том, что это реклама свадебного пространства.

— Играть чувствами своих поклонников, фанатов, подписчиков или для заработка — неприемлемо. А животные выглядят прикрытием, чтобы избежать гнева людей. Это не факт, а чисто мое мнение, — сказала Богдан.

Девушка подчеркнула, что она в праве комментировать эту ситуацию, поскольку недавно Юля перешла грань и позволила себе высказаться по поводу отношений Ани и Михаила Заливако.

— Она говорила о том, что Миша грустный и несчастный в отношениях со мной. Раз уж границы наши стерты, я считаю, что имею право высказаться по этому поводу, — сказала Анна.

Богдан также отметила, что очень долго молчала и не обращала внимания на комментарии по поводу того, что Юля лучше, чем она.

26 июля Юля Зайка заинтриговала свадебными снимками. В кадре она предстала в объятиях Богдана Юсипчука. Все выглядело как настоящая свадебная церемония. Кроме того, на руках у обоих можно было заметить кольца.

28 июля Юля и Богдан заявили, что свадьба была фейковой, а церемония на самом деле — реклама новой локации для праздников в Киеве. По их мнению, такой розыгрыш должен помочь обратить внимание на тему бездомных животных, поскольку они неплохо увеличили количество подписчиков.

Фото: Анна Богдан