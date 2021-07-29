Певица Maruv показала, как выглядит без макияжа, а также продемонстрировала нанесение сценического образа.

Maruv опубликовала видео, на котором вначале предстала крупным планом без косметики. После она показала, как поэтапно делает сценический макияж.

— Мои сборы на концерт, — подписала видео Maruv.

Поклонники 30-летней артистки разделились на два лагеря. Кто-то отметил, что макияж — великая сила, а кто-то подчеркнул, что без косметики звезда выглядит лучше.

Лицо все в прыщах. Красота.

Без грима не узнать. Не зря говорят, что как себя нарисуешь, так и будешь выглядеть.

Приятно смотреть на то, что вы как все. Даже на прыщ на лбу.

Без макияжа очень красивая.

И так, и так хороша. Никто не идеален.

Без макияжа больше нравитесь.

Без косметики очень милая девушка.

Без макияжа страшная и в прыщах.

Макияж — великая сила.

Естественная красота превращается в шикарный образ.

Вы восхитительная.

Красивая в любом виде.

Только Maruv способна и без косметики, и в боевой раскраске выглядеть одинаково непревзойденно, — пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Maruv стала ведущей российского телеканала. Артистка будет вести хит-парад Русский чарт, на котором обсуждаются популярные треки.

Фото: Maruv