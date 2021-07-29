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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Великая сила макияжа: Maruv показала лицо без косметики

Марув

Певица Maruv показала, как выглядит без макияжа, а также продемонстрировала нанесение сценического образа.

Maruv опубликовала видео, на котором вначале предстала крупным планом без косметики. После она показала, как поэтапно делает сценический макияж.

— Мои сборы на концерт, — подписала видео Maruv.

Поклонники 30-летней артистки разделились на два лагеря. Кто-то отметил, что макияж — великая сила, а кто-то подчеркнул, что без косметики звезда выглядит лучше.

  • Лицо все в прыщах. Красота.
  • Без грима не узнать. Не зря говорят, что как себя нарисуешь, так и будешь выглядеть.
  • Приятно смотреть на то, что вы как все. Даже на прыщ на лбу.
  • Без макияжа очень красивая.
  • И так, и так хороша. Никто не идеален.
  • Без макияжа больше нравитесь.
  • Без косметики очень милая девушка.
  • Без макияжа страшная и в прыщах.
  • Макияж — великая сила.
  • Естественная красота превращается в шикарный образ.
  • Вы восхитительная.
  • Красивая в любом виде.
  • Только Maruv способна и без косметики, и в боевой раскраске выглядеть одинаково непревзойденно, — пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Maruv стала ведущей российского телеканала. Артистка будет вести хит-парад Русский чарт, на котором обсуждаются популярные треки.

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Фото: Maruv

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