Певица Maruv показала, как выглядит без макияжа, а также продемонстрировала нанесение сценического образа.
Maruv опубликовала видео, на котором вначале предстала крупным планом без косметики. После она показала, как поэтапно делает сценический макияж.
— Мои сборы на концерт, — подписала видео Maruv.
Поклонники 30-летней артистки разделились на два лагеря. Кто-то отметил, что макияж — великая сила, а кто-то подчеркнул, что без косметики звезда выглядит лучше.
- Лицо все в прыщах. Красота.
- Без грима не узнать. Не зря говорят, что как себя нарисуешь, так и будешь выглядеть.
- Приятно смотреть на то, что вы как все. Даже на прыщ на лбу.
- Без макияжа очень красивая.
- И так, и так хороша. Никто не идеален.
- Без макияжа больше нравитесь.
- Без косметики очень милая девушка.
- Без макияжа страшная и в прыщах.
- Макияж — великая сила.
- Естественная красота превращается в шикарный образ.
- Вы восхитительная.
- Красивая в любом виде.
- Только Maruv способна и без косметики, и в боевой раскраске выглядеть одинаково непревзойденно, — пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Maruv стала ведущей российского телеканала. Артистка будет вести хит-парад Русский чарт, на котором обсуждаются популярные треки.
Фото: Maruv