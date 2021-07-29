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Валентина Чорна |

Владимира Стеклова госпитализировали с Covid-19

Владимир Стеклов

Российского актера Владимира Стеклова госпитализировали с Covid-19 и 50% поражением легких.

О состоянии 73-летнего актера сообщил его представитель. Он отметил, что Владимира поместили в “красную зону”, где находятся больные с серьезными осложнениями.

Вечером, 28 июля, Владимир пожаловался на плохое самочувствие. Родственники вызвали ему скорую.

У Стеклова обнаружили высокую температуру и дыхательную недостаточность. По словам врачей, состояние у актера — средней тяжести.

Владимир Стеклов женился на 40-летней Ирине Дерягиной в 2020 году.

Пара долго жила в гражданском браке и скрывала свои отношения до рождения общего ребенка. Сейчас супруги воспитывают 3-летнюю дочь Арину.

Девочка стала первенцем для Ирины и третьим ребенком для Владимира. У актера есть две взрослые дочери от предыдущих отношений: Агриппина и Глафира.

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Владимир Стеклов дебютировал в кино в 1983 году в мелодраме Ураган приходит неожиданно. С тех пор он активно развивал свое актерское мастерство и снимался в фильмах и сериалах.

Стеклова можно увидеть в таких лентах, как Солдаты. Снова в строю; Гагарин. Первый в космосе; Бывшие; Молодежка.

Фото: Владимир Стеклов

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