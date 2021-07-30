Украинскую певицу Настю Каменских заподозрили в беременности.
На личной странице в Instagram она обнародовала видео, на котором станцевала вместе со своим мужем Потапом.
Звезда отметила, что завтра супругов ждет большое событие.
— Завтра у нас большое событие! Как думаешь, какое? — спросила Каменских.
На видео Настя появилась в леопардовом топе и белых шортах. В комментариях пользователи сети заметили изменения в фигуре звезды и предположили, что она беременна.
Некоторые высказались, что, возможно, завтра супруги будут организовывать gender party, на котором узнают пол будущего малыша.
А кто-то предположил, что таким образом пара хочет привлечь внимание к премьере совместного трека или альбома.
- Настя беременна.
- У вас будет ребенок?
- Гендер вечеринка?
- Настя, вы беременна? Если да, то это прекрасно!
- Узнаете пол ребенка?
- Годовщина?
- Где талия Насти? Беременна?
- Вы поправились.
- Действительно, что-то в фигуре изменилось! Возможно, все-таки беременна.
- Может выход нового альбома? Потому что годовщина свадьбы, если я не ошибаюсь, 23 мая.
- Премьера совместного трека?
- Возможно, отпуск, — пишут в комментариях.
Ранее Настя Каменских поделилась откровенными снимками, на которых показала свои ягодицы. Звезда позировала на балконе в Турции.
На фото она предстала в черном раздельном купальнике со стрингами.
Поклонники отметили, что в последнее время у Насти слишком много пикантных фото.
Фото: Настя Каменских