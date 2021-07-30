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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Где талия? Настю Каменских заподозрили в беременности

Анастасія Каменських

Украинскую певицу Настю Каменских заподозрили в беременности.

На личной странице в Instagram она обнародовала видео, на котором станцевала вместе со своим мужем Потапом.

Звезда отметила, что завтра супругов ждет большое событие.

— Завтра у нас большое событие! Как думаешь, какое? — спросила Каменских.

На видео Настя появилась в леопардовом топе и белых шортах. В комментариях пользователи сети заметили изменения в фигуре звезды и предположили, что она беременна.

Некоторые высказались, что, возможно, завтра супруги будут организовывать gender party, на котором узнают пол будущего малыша.

А кто-то предположил, что таким образом пара хочет привлечь внимание к премьере совместного трека или альбома.

  • Настя беременна.
  • У вас будет ребенок?
  • Гендер вечеринка?
  • Настя, вы беременна? Если да, то это прекрасно!
  • Узнаете пол ребенка?
  • Годовщина?
  • Где талия Насти? Беременна?
  • Вы поправились.
  • Действительно, что-то в фигуре изменилось! Возможно, все-таки беременна.
  • Может выход нового альбома? Потому что годовщина свадьбы, если я не ошибаюсь, 23 мая.
  • Премьера совместного трека?
  • Возможно, отпуск, — пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских поделилась откровенными снимками, на которых показала свои ягодицы. Звезда позировала на балконе в Турции.

На фото она предстала в черном раздельном купальнике со стрингами.

Поклонники отметили, что в последнее время у Насти слишком много пикантных фото.

Фото: Настя Каменских

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