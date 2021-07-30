Украинский певец Олег Кензов появился на своем концерте в Бердянске пьяным. Выступление артиста прошло 29 июля во Дворце культуры.

Как утверждает артист Дмитрий Волканов, вместо качественной концертной программы зрители увидели пьяное поведение, выходки и услышали нецензурные выражения.

Кроме того, мужчина отметил, что билеты на концерт стоили недешево, несмотря на это, посадка Дворца культуры была полной.

В подтверждение своих слов Дмитрий опубликовал серию видео, на которых отчетливо видно не совсем адекватное поведение певца.

— Спасибо Олегу и его команде за этот позор! Хочется, чтобы как можно меньше таких людей занимали чье-то действительно заслуженное место на нашей эстраде, — написал Волканов.

В роликах также видно, как Олег пытается жонглировать микрофоном, едва стоя на ногах, и кидает свои кроссовки за сцену.

Позже Волканов поделился еще несколькими видео и отметил, что комментарии излишни, поскольку и так все понятно.

Поклонники артиста разочарованны таким поведением. Некоторые отметили, что рады, что не пошли на концерт.

Это ужас! Позор!

Какой репертуар, такой и исполнитель.

Иметь такой голос и так себя вести — позор.

Надеюсь, это его последнее выступление.

Хорошо, что не пошла!

Были на этом концерте. Честно, было не приятно видеть пьяного артиста. Мы разочарованы, — пишут пользователи сети.

Факты ICTV уже написали менеджменту артиста и ждут ответ.

Ранее Олег Кензов уже попадал в скандал. Тогда он был связан с обвинениями его экс-супруги Наталии Ярмоленко. Женщина заявила, что страдала от побоев артиста.

Фото: Олег Кензов