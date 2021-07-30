Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис публично призналась, что ее 25-летний сын является трансгендером.
Актриса отметила, что гордится смелостью сына Томаса, который сменил имя на Руби. В следующем году Руби планирует выйти замуж за своего бойфренда.
Джейми Ли Кертис добавила, что благодаря трансгендерному переходу она осознала важную вещь.
А именно — гендер может меняться, а жизнь является “сплошными метаморфозами”.
Женщина подытожила, что ей удалось отбросить старые идеи и принять новую современную реальность.
У Джейми Ли Кертис есть двое приемных детей: Энни и Томас (отныне Руби).
Джейми стала известной на ранних этапах своей актерской карьеры, сыграв в таких фильмах ужасов как Хэллоуин (1978), Поезд страха (1980), Туман (1980), Школьный бал (1980), Хэллоуин-2 (1981).
Кроме этого, Джейми Ли является обладательницей премии BAFTA, двух премий Золотой глобус и двух премий Сатурн.
Недавно актер Томми Дорфман сделал каминг-аут, сообщив, что считает себя трансгендерной женщиной.
Звезда сериала 13 причин почему сказала, что рада представиться той женщиной, которой является сегодня.
Дорфман поделилась серией фото в платьях и выразила благодарность своей команде, которая всегда поддерживала ее.
Источник: AARP Magazine