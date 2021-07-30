Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис публично призналась, что ее 25-летний сын является трансгендером.

Актриса отметила, что гордится смелостью сына Томаса, который сменил имя на Руби. В следующем году Руби планирует выйти замуж за своего бойфренда.

Джейми Ли Кертис добавила, что благодаря трансгендерному переходу она осознала важную вещь.

А именно — гендер может меняться, а жизнь является “сплошными метаморфозами”.

Женщина подытожила, что ей удалось отбросить старые идеи и принять новую современную реальность.

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У Джейми Ли Кертис есть двое приемных детей: Энни и Томас (отныне Руби).

Джейми стала известной на ранних этапах своей актерской карьеры, сыграв в таких фильмах ужасов как Хэллоуин (1978), Поезд страха (1980), Туман (1980), Школьный бал (1980), Хэллоуин-2 (1981).

Кроме этого, Джейми Ли является обладательницей премии BAFTA, двух премий Золотой глобус и двух премий Сатурн.

Недавно актер Томми Дорфман сделал каминг-аут, сообщив, что считает себя трансгендерной женщиной.

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Дорфман поделилась серией фото в платьях и выразила благодарность своей команде, которая всегда поддерживала ее.

Источник: AARP Magazine