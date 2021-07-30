Украинский актер Андрей Фединчик впервые прокомментировал драку, которую он устроил ночью, 25 июля, в Киеве.

Заслуженный артист Украины признался, что он не умеет контролировать свой гнев. И все слова, которые он кричал в тот вечер, были адресованы самому себе.

— Поймите, когда человек кричит, что ненавидит весь мир, а никто ему ничего плохого не сделал — это означает, что его категорически не устраивает что-то в себе. Поэтому все эти слова я кричал сам себе, — сказал Андрей.

Фединчик подчеркнул, что это его не оправдывает и если не можешь жить в обществе, то стоит идти в лес.

— Я бы хотел в тот момент оказаться в лесу и заниматься саморазрушением именно там, но произошло так, — сказал актер.

Он рассказал, что такое с ним случилось не впервые, однако раньше обходилось без драк.

Андрей отметил, что не обращал на это внимание, поскольку живет как обычный человек — общается с другими людьми, есть семья, дом, работа. А в один момент — взрыв.

— Думаешь, эмоциональная работа, усталость. Пошел дальше. Снова друзья, работа, взрыв. Пришло время сказать, что я не справляюсь. Сегодня я был у специалиста, поэтому теперь этим вопросом занимаюсь серьезно, — сказал Фединчик.

Также он попросил прощения у всех, кто стал свидетелем сложившейся ситуации.

25 июля стало известно, что муж актрисы Натальи Денисенко Андрей Фединчик устроил драку посреди ночи на одной из улиц столицы.

Актер провоцировал сложившийся конфликт, громко кричал и даже ударил одного мужчину, однако его быстро успокоили.

Фото: Андрей Фединчик