В Международный день дружбы известная дизайнер и блогер Анна Андрийчук откровенно рассказала о дружбе с певицей Настей Каменских.

Анна уверена, главное в отношениях — быть открытым и уметь слышать.

– Прежде всего, очень важно слушать и слышать. Во-вторых, нужно быть открытым. Если что-то не нравится, ты всегда можешь об этом сказать. Самое главное – быть честными на 100% друг с другом, — призналась девушка Новому каналу.

Анна утверждает, что они с Настей Каменских не ссорятся. Спорят тоже редко.

– Это, скорее, что-то шутливо-обыденное. Например, в ресторане я хочу съесть что-то сладкое, а Настя кричит: Нет, ты что! Или когда делаем покупки в супермаркете вместе, я хочу что-то вредное, а Настя это выкладывает из тележки обратно на полки. Она не позволяет такое покупать, потому что ратует за здоровый образ жизни, а мы в компании все немного грешим в этом плане, — рассказывает она.

Кроме того, что Аня с NK лучшие подруги, у них еще есть дизайнерская коллаборация.

– Учитывая, что мы очень много лет с Настей вместе, то знаем все эмоции и понимаем все почти с полуслова. Чувствуем, когда нужно промолчать. Нам комфортно вместе на миллиард миллионов процентов во всех сферах, — говорит Андрийчук.

Настя Каменских и Анна Андрийчук дружат более десяти лет. Их познакомил экс-супруг Анны — Позитив.

NK неоднократно подчеркивала, что девушки очень близки, почти как сестры.

— Аня — это неотъемлемая часть нашей семьи и мой Леша ее обожает. Мы как мушкетеры. Мне кажется, что мы просто сошлись характерами, поэтому нам и нравится вместе проводить время, — рассказала Настя о подруге.

Именно с Анной певица отдыхала в Мексике, откуда записывала свое реалити-шоу Девочки рулят. В одной из серий Анна подтвердила развод с Позитивом.