Экс-солист немецкой группы Modern Talking Томас Андерс едва не сгорел со своим сыном Александром в автомобиле.

Инцидент произошел на Ибице во время того, как певец решил провести автомобильный тур для своего сына, чтоб показать ему достопримечательности острова.

Томас опубликовал видео и фото с момента инцидента. Также артист сказал, что все еще переживает по этому поводу.

— Шок еще есть, но самое главное — то, что мы живи и невредимы, — написал Томас в Instagram.

Андерс рассказал, что во время их автопрогулки капот его Land Rover внезапно задымился, а в салоне появился неприятный запах. Также отказала педаль газа и абсолютно ничего не работало.

Папа с сыном отстегнули ремни и быстро вышли из авто.

— Машина загорелась за несколько минут. Мы наблюдали, как она сгорает до основания. Полиция и пожарная машина прибыли быстро. В настоящее время мы не знаем, что именно вызвало пожар, — рассказал Томас.

Артист рад, что все обошлось именно так.

Главное, что вы здоровы.

К счастью, ничего плохого не произошло.

Машина — дело наживное. Главное — жизнь.

Самое главное, что с Алексом все в порядке, — пишут обеспокоенные подписчики Томаса.

Как сообщают иноСМИ, у Андерса есть дом на Ибице, а 18-летний сын приехал к нему в гости.

Фото: Томас Андерс