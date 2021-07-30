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Каріна Зуєва |

Томас Андерс едва не сгорел вместе со своим сыном в автомобиле

Томас Андерс едва не сгорел вместе со своим сыном в автомобиле

Экс-солист немецкой группы Modern Talking Томас Андерс едва не сгорел со своим сыном Александром в автомобиле.

Инцидент произошел на Ибице во время того, как певец решил провести автомобильный тур для своего сына, чтоб показать ему достопримечательности острова.

Томас опубликовал видео и фото с момента инцидента. Также артист сказал, что все еще переживает по этому поводу.

— Шок еще есть, но самое главное — то, что мы живи и невредимы, — написал Томас в Instagram.

Андерс рассказал, что во время их автопрогулки капот его Land Rover внезапно задымился, а в салоне появился неприятный запах. Также отказала педаль газа и абсолютно ничего не работало.

Папа с сыном отстегнули ремни и быстро вышли из авто.

— Машина загорелась за несколько минут. Мы наблюдали, как она сгорает до основания. Полиция и пожарная машина прибыли быстро. В настоящее время мы не знаем, что именно вызвало пожар, — рассказал Томас.

Артист рад, что все обошлось именно так.

  • Главное, что вы здоровы.
  • К счастью, ничего плохого не произошло.
  • Машина — дело наживное. Главное — жизнь.
  • Самое главное, что с Алексом все в порядке, — пишут обеспокоенные подписчики Томаса.

Как сообщают иноСМИ, у Андерса есть дом на Ибице, а 18-летний сын приехал к нему в гости.

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Фото: Томас Андерс

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