Экс-солист немецкой группы Modern Talking Томас Андерс едва не сгорел со своим сыном Александром в автомобиле.
Инцидент произошел на Ибице во время того, как певец решил провести автомобильный тур для своего сына, чтоб показать ему достопримечательности острова.
Томас опубликовал видео и фото с момента инцидента. Также артист сказал, что все еще переживает по этому поводу.
— Шок еще есть, но самое главное — то, что мы живи и невредимы, — написал Томас в Instagram.
Андерс рассказал, что во время их автопрогулки капот его Land Rover внезапно задымился, а в салоне появился неприятный запах. Также отказала педаль газа и абсолютно ничего не работало.
Папа с сыном отстегнули ремни и быстро вышли из авто.
— Машина загорелась за несколько минут. Мы наблюдали, как она сгорает до основания. Полиция и пожарная машина прибыли быстро. В настоящее время мы не знаем, что именно вызвало пожар, — рассказал Томас.
Артист рад, что все обошлось именно так.
- Главное, что вы здоровы.
- К счастью, ничего плохого не произошло.
- Машина — дело наживное. Главное — жизнь.
- Самое главное, что с Алексом все в порядке, — пишут обеспокоенные подписчики Томаса.
Как сообщают иноСМИ, у Андерса есть дом на Ибице, а 18-летний сын приехал к нему в гости.
Фото: Томас Андерс