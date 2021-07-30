Потеря в семье режиссера Ахтема Сеитаблаева — в Крыму умерла его мать

Мать украинского режиссера, актера театра и кино, сценариста Ахтема Сеитаблаева Субие ханум Налбандова умерла 29 июля в оккупированном Крыму в возрасте 83 года.

О непоправимое горе в семье режиссера сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, это также потеря для всего крымскотатарского народа, поскольку она была писательницей, педагогом, актрисой, певицей, автором и ведущей первой телевизионной детской крымскотатарской программы.

Чубаров рассказал, что Субие ханум Налбандова родилась в 1938 году в Крыму, а 18 мая 1944 году ее семью депортировали из полуострова.

Семья сначала была на спецпоселении в Марийской АССР, затем переехала в Таджикистан, а в 1990 году вернулась в Крым, где женщина преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры.

В 1992 году она начала работать в крымскотатарской редакции ГТРК Крым, где создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу — Мерабаньиз, балалар, которая была очень популярной.

— От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично выражаю искренния соболезнования Ахтему Сеитаблаеву в связи с невосполнимой потерей матери, а также всем родным, близким и коллегам Субие ханум Налбандовой, — написал Чубаров.

Сам Ахтем попрощался с самым родным человеком в соцсети. Неизвестно, сможет ли он приехать на похороны матери.

— Мама, не в силах сказать прощай. До встречи, люблю, люблю, люблю, — написал Сеитаблаев.

Фото: Ахтем Сеітаблаєв